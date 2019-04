15 avril 1949 – Fondation de la marque Abarth

Il y a 70 ans aujourd’hui, le constructeur italien de voitures de course et de voitures de route, Abarth, a été fondé par Carlo Abarth de Turin. Son logo est un bouclier avec un scorpion stylisé sur fond rouge et jaune. La société a construit et piloté des voitures de sport et, en 1952, a commencé une association avec Fiat, utilisant leurs mécaniques sur certains véhicules.

Dans les années 1960, la société participait régulièrement à des courses de montagnes et de courses de voitures de sport, avec Johann Abt, l’un de leurs pilotes les plus performants. À la fin des années 1960, sur 30 courses, il en remporta 29, terminant deuxième sur l’autre. Carlo a vendu Abarth à Fiat en 1971 et ils ont mis fin aux opérations de course. Cependant, Abarth devint le département des courses de Fiat, préparant ses voitures de rallye. En 1981, Albarth & C avait cessé d’exister, même si Fiat continuait à utiliser le nom Albarth pour certaines de ses voitures de performance. Le 1er février 2007, Albarth a été absorbée par Albarth & C. S.p.a., une filiale à 100% de Fiat, spécialisée dans la production et la vente de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers. La société porte maintenant le nom de FCA Italy S.p.a.