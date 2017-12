142 000$ pour rÃ©aliser huit projets artistiques

Crédit photo : Photo Stéphanie Paradis

CULTURE. Huit projets seront soutenus à travers la région grâce à l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Mauricie.

Les créateurs soutenus sont Isabelle Clermont, Marie-Jeanne Decoste, Valérie Morrissette, Carolane Saint-Pierre, Nadège St-Arnaud et Josette Villeneuve. Les projets de la Biennale nationale de sculpture contemporaine de Trois-Rivières et de la compagnie de création Les Sages Fous ont aussi été retenus.

Les six artistes et les deux organismes sélectionnés se partageront 142 000$ pour la réalisation de leur projet.

Le programme de partenariat territorial de la Mauricie est issu d’une entente conclue à l’automne 2016 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC des Chenaux, de Maskinongé, de Mékinac et les villes de La Tuque, de Shawinigan et de Trois-Rivières ainsi que Culture Mauricie.

Un montant totalisant 510 000 $ réparti sur 3 ans (2016-2019) constitue l’investissement des partenaires pour permettre aux créateurs et aux organismes artistiques de la Mauricie de réaliser des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Un troisième appel de projets est à venir dans le cadre de cette entente, en 2018.

Description des projets