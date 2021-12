1400 paniers de Noël livrés cette semaine

Jusqu’à vendredi, les Artisans de la Paix et leurs partenaires livreront 1400 paniers de Noël d’une valeur de 250$ chacun à des familles dans le besoin aux quatre coins de Trois-Rivières.

Plus de 200 bénévoles mettent l’épaule à la roue pour préparer les paniers. Ils les garnissent de denrées non périssables, mais aussi de pommes, carottes et autres aliments périssables achetés grâce aux dons en argent de la population lors des récentes collectes de fonds dans les rues.

« La pandémie a entraîné de plus en plus de demandes. Les gens ont vécu des périodes difficiles. C’est important qu’on soit là pour les soutenir. Par le passé, les gens venaient chercher leur panier de Noël ici, rappelle Jean-Denis Girard, président des Artisans de la Paix. Avec les mesures sanitaires, on a dû s’adapter, de sorte que pour une deuxième année, les paniers seront livrés directement à leur porte. Ça se déroule bien de cette façon et ça évite aux bénéficiaires d’avoir à se déplacer. Il faut dire que ce n’était pas facile pour tout le monde de venir chercher son panier. »

Le nouveau conseiller municipal du district Marie-de-l’Incarnation, Richard W. Dober, sait bien quelle différence peut faire un panier de Noël dans une famille. Alors qu’il était enfant, sa famille en a eu besoin.

« J’avais sept ou huit ans. Le jour où l’on recevait le panier de Noël, c’était comme le père Noël qui arrivait. Ça représente de petits extras qui comptent. C’était vraiment un moment excitant, mais aussi émotif dans la famille. Ma mère restait seule avec trois garçons à l’appétit d’ours à nourrir », confie celui qui redonne au suivant, aujourd’hui, entre autres grâce à différentes initiatives au Club Radisson.

Face à la pénurie de main-d’œuvre, les Artisans de la Paix ont décidé de réunir les différents partenaires du milieu pour répondre davantage aux besoins des personnes vivant en situation de pauvreté à Trois-Rivières. En s’alliant à des partenaires en sécurité alimentaire comme Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, l’Entraide du Cap – Ebyôn, la Ressource Faire, le Bon Citoyen et la Société Saint-Vincent-de-Paul, il devient plus facile de rejoindre les personnes et les familles vivant en situation de pauvreté. La Ville de Trois-Rivières collabore également à la livraison des paniers de Noël.

Par ailleurs, 500 enfants vivant en situation de pauvreté recevront un cadeau.