140 ans d’art et d’histoire à célébrer

Le ­Musée ­Pierre-Boucher / art + histoire célèbre son 140e anniversaire d’existence, ce qui en fait le plus ancien musée privé encore actif au ­Québec. Sa plus récente exposition met de l’avant de nombreux objets qui ont marqué la petite et la grande histoire de la région.

Depuis sa fondation en 1882, le ­Musée ­Pierre-Boucher se fait un point d’honneur de faire rayonner le patrimoine, l’histoire et l’art de ­Trois-Rivières et de la ­Mauricie par le biais d’expositions. Sa collection compte plus de 27 000 artefacts en tous genres, autant de témoins de la petite histoire du quotidien que de l’histoire avec un grand H.

« ­Le ­Musée a reçu son premier don le 12 juillet 1882. Il s’agissait de coquillages. À l’époque, les gens donnaient leurs trésors à l’institution. Je pense que le peu que les gens avaient à l’époque était très précieux. C’était un signe de reconnaissance et de confiance envers le ­Musée », raconte ­Andrée ­Brousseau, directrice du ­Musée ­Pierre-Boucher.

Au fil des années, l’institution a accumulé une grande diversité d’objets à caractère historique, ethnologique et artistique. On en retrouve plusieurs dans l’exposition 140 liens p’­art-faits ! qui souligne actuellement le 140e anniversaire de l’institution : un gros bol récupéré par un citoyen à la suite du grand incendie de 1908, de rares bas reliefs de ­Jacques ­Lisée, un phonographe, la clé d’une cellule, de vieilles photographies…et même un pilori provenant de la ­Prison de ­Trois-Rivières, aujourd’hui la ­Vieille prison !

Plusieurs personnalités ou familles sont aussi mises en évidence. Les visiteurs s’émerveilleront sans doute devant plusieurs œuvres d’art et objets historiques d’un autre temps qui rappellent des us et coutumes oubliés.

« Ça nous a pris cinq mois pour faire la sélection des pièces en prévision de l’exposition ! ­On a l’avantage d’avoir les archives ici, donc on fait beaucoup de recherches de ce côté pour dénicher des informations intéressantes sur les objets qui sont présentés. On est capable de faire ressortir toute l’histoire qui y est associée, ajoute ­Mme ­Brousseau. C’est important de conserver des éléments de notre histoire et nos œuvres d’art pour que les autres générations comprennent notre histoire et puissent en tirer une certaine leçon et que le tout demeure accessible. »

C’est l’historien ­Benjamin ­Sulte qui avait lancé l’idée d’un musée à ­Trois-Rivières en 1877. Cinq ans plus tard, le ­Séminaire ­Saint-Joseph accueille ses premiers dons d’objets, souvenirs de familles ou autres curiosités. L’institution décide de confier, dès 1895, la responsabilité du ­Musée à un curateur.

Le ­Musée a pris le nom de ­Pierre ­Boucher, gouverneur de ­Trois-Rivières de 1653 à 1658, le 17 juillet 1934, à l’occasion des célébrations du 300e anniversaire de la ville de ­Trois-Rivières. Le ­Musée avait alors accueilli une impressionnante foule de 5000 visiteurs dans les dix premiers jours de l’exposition qui s’y tenait alors.

Un vent de confiance s’est rapidement emparé de la population envers l’institution, de sorte que les dons se sont faits de façon constante depuis les débuts du ­Musée.

« ­On voyait le souci de conservation du patrimoine à l’époque. C’était exceptionnel. Les gens sont encore conscientisés à la conservation et à la diffusion, mais le musée, comme bien d’autres, dispose d’une réserve qui a une capacité limitée. On a tellement d’objets qu’on a de la misère à les mettre en valeur, car on n’a pas assez de salles d’exposition. On reçoit encore beaucoup de dons », souligne la directrice du ­Musée ­Pierre-Boucher.

« C’est faux de penser qu’en allant au ­Musée, on voit de vieilles choses qui n’ont plus de lien avec aujourd’hui. Il faut transmettre les connaissances qui y sont associées et faire le lien entre les objets et l’époque, mais aussi des liens avec aujourd’hui. Ces objets sont des témoins de l’évolution. On a des crachoirs qui étaient utilisés à l’époque parce qu’il y avait des pandémies et que les gens se contaminaient quand ils crachaient partout. Ça résonne encore avec des réalités d’aujourd’hui. Il y a tellement d’anecdotes savoureuses à découvrir », rappelle ­Mme ­Brousseau.

L’exposition 140 liens p’­art-faits ! est présentée jusqu’au 13 mars. Les salles sont ouvertes gratuitement du mardi au vendredi entre 13 h et 16 h 30 ainsi que le samedi et le dimanche de 11 h 30 à 16 h 30.

Des activités visant à célébrer le 140e anniversaire du ­Musée ­Pierre-Boucher pourraient être annoncées dans les prochains mois, selon l’évolution des mesures sanitaires.