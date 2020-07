14 rues conviviales à Trois-Rivières en 2021

La Ville de Trois-Rivières invite les citoyens de Trois-Rivières à cibler des rues résidentielles qui bénéficieraient de mesures d’apaisement de la circulation et qui deviendraient des «rues conviviales». L’objectif est d’aménager 14 rues conviviales, soit une par district, à compter du printemps 2021.

Pour la première année, un modèle standard sera développé et appliqué afin d’embellir la voie et de créer un sentiment d’appartenance et de sécurité dans les quartiers. Ce modèle comportera deux bacs à fleurs par tronçon, ainsi qu’un affichage standardisé. Des aménagements favorisant une réduction de la vitesse de l’ensemble des automobilistes seront aussi installés.

«Trois-Rivières prend le tournant des rues conviviales. Ces rues seront un synonyme de partage, de respect et de proximité, soutient Marc-André Godin, chef de service Planification et programmes à la Ville de Trois-Rivières. Le développement des rues de Trois-Rivières s’est fait aux fins premières des automobilistes, lors de la démocratisation des automobiles. On voit des besoins grandissants face à l’utilisation de la rue par les citoyens et ça demande d’y prêter attention. La rue d’hier n’est plus la rue de demain.»

La Ville développera son propre modèle de rue conviviale. Celui-ci reste encore à peaufiner dans les prochaines semaines. Le tout sera également inspiré des propositions reçues. Trois-Rivières s’inspire toutefois du projet de rues conviviales de Sainte-Julie et son approche en simplicité. Une signalisation spéciale sera développée.

«Il y aura peut-être des aménagements pour réduire la vitesse, selon les besoins de la rue», précise M. Godin.

«Les rues sont pour les gens de tous âges et on les souhaite sécuritaires en toute saison. Les modes de déplacement ont aussi évolué. J’invite la population à participer à ce projet en collaboration avec leur conseiller municipal», lance le maire Jean Lamarche.

Pour être éligibles, les rues doivent répondre à plusieurs critères, comme faire partie du périmètre d’urbanisation de la ville. La rue doit aussi être située dans un milieu de vie à dominance résidentielle et être accessible au public gratuitement. Notons que les ruelles et passages piétonniers sont aussi admissibles.

Les citoyens ont jusqu’au 31 août pour déposer une proposition de rue résidentielle. Le dépôt doit être soutenu par au moins quatre autres citoyens du tronçon de rue visé. Un formulaire est disponible au www.v3r.net.

«Je pense que ça va amener une forme de signature, de sorte que les citoyens vont savoir, peu importe où ils se déplacent, qu’il faut faire attention aux gens dans la rue. Parfois, la limite de vitesse n’est pas seulement le problème. Par exemple, dans mon quartier, il y a beaucoup de jumelés et donc beaucoup de voitures qui se déplacent, mais il y a aussi beaucoup de familles et d’enfants», indique Valérie Renaud-Martin, conseillère municipale du district du Carrefour.

«C’est l’un des beaux projets de sécurité routière que pousse le conseil, poursuit Mariannick Mercure, conseillère du district des Forges. La participation citoyenne est au cœur du projet. Il y aura des choses temporaires d’abord. On reprendra ensuite le pouls des citoyens avant d’y aller avec un aménagement plus permanent. On veut s’assurer que ça réponde aux besoins des citoyens de la rue.»

Les fonctionnaires de la Ville procéderont ensuite à l’analyse des dossiers reçus. Une décision devrait être rendue en octobre. Par la suite, une démarche de consultation sera mise en place auprès des résidents du tronçon proposé avant de procéder à tout changement.

Précisons que le projet de rues conviviales exclut les artères et les rues collectrices.