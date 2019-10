14 personnes arrêtées en lien avec un réseau de production et de vente de cannabis

L’Escouade des enquêtes et de coordination du crime organisé (EECCO) de la Sûreté du Québec a procédé, aujourd’hui, à 14 arrestations en lien avec les perquisitions visant un réseau de production et de vente de cannabis et effectuées en mai dernier en Mauricie.

Rappelons que le 29 mai dernier, les policiers avaient effectué 33 perquisitions dans la région et saisi entre autres plus de 15 000 plants et boutures de cannabis, 35 kg de cannabis en vrac, plus de 40 kg de haschich, plus de 15 000 $ en argent ainsi que 10 véhicules en tant que biens infractionnels.

Les personnes visées par ces arrestations reviendront à la cour le 13 décembre prochain au palais de justice de Trois-Rivières pour la suite des procédures. Ils comparaîtront relativement à diverses accusations en matière de production et de vente de cannabis illicite, de complot ainsi que du vol d’électricité.

D’ailleurs, la Sûreté du Québec est toujours à la recherche de Christophe Bouchard, âgé de 42 ans, de Mirabel. Ce dernier fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrestation.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.

Individus arrêtés