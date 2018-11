14 novembre 1914 – les frères Dodge termine leur première voiture

Il y a 104 ans, John et Horace Dodge ont achevé leur premier véhicule Dodge, une voiture surnommée “Old Betsy”. Le même jour, les frères Dodge ont donné à “Old Betsy” un essai dans les rues de Detroit et le véhicule a été expédié à un acheteur dans le Tennessee. John et Horace, qui ont commencé leur carrière en tant que fabricants de bicyclettes en 1897, ont fait leur entrée dans l’industrie automobile en 1901. Ils ont notamment construit des moteurs pour Ransom Eli Olds et Henry Ford. En 1910, la société Dodge Brothers était la plus grande entreprise de fabrication aux États-Unis et fabriquait presque la totalité des pièces des modèles T. En 1914, les frères intrépides fondèrent la nouvelle Dodge Brothers Motor Car Company et commencèrent à travailler sur leur première automobile complète dans leur usine de Hamtramck.

Les véhicules Dodge sont devenus réputés pour leur qualité et leur robustesse et, en 1919, les frères Dodge figuraient parmi les hommes les plus riches d’Amérique. Au début de 1920, alors qu’il achevait de travailler sur son hôtel particulier de 110 chambres situé sur le bord de l’eau de Grosse Point, dans le Michigan, John tomba malade de troubles respiratoires et mourut. Horace, qui souffrait également de problèmes pulmonaires chroniques, est décédé d’une pneumonie en décembre de la même année. La société a ensuite été vendue à une banque de New York pour plus de 120 millions de dollars et, en Walter P. Chrysler a acheté le nom Dodge, ses usines et le vaste réseau de concessionnaires Dodge. Sous la direction de Chrysler, Dodge est devenu un fabricant prospère de voitures et de camions commercialisés pour leur robustesse.