14 juillet 1955 – Présentation de la Karmann-Ghia

Voilà une voiture qui a connu ses moments de gloire. C’est en ce jour il y a 64 ans à l’hôtel Kasino de Westfalia, en Allemagne que Volkswagen présentait la Karmann Ghia. Les lignes épurées et le savoir-faire artisanal de la voiture ont attiré l’attention que Volkswagen avait espérée. Néanmoins, sous des airsde sportive la Karmann-Ghia n’avait qu’un 4 cylindres de coccinelle qui faisait 36 chevaux.

Néanmoins, la Karmann-Ghia a vendu 10 000 unités au cours de sa première année de production complète et, avec la sortie du cabriolet en 1958, la production a atteint 18 000 unités pour un an. Les ventes ont augmenté régulièrement dans les années 1960, atteignant 33 000 voitures par an. Les derniers modèles ont été construits en 1973 au Brésil comme modèle 1974.