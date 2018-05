14 décès sur les routes de la région en 2017

Crédit photo : Photo «achives - Ghyslain Bergeron

TRANSPORT. Le bilan routier du Québec pour l’année 2017 a été rendu public mardi matin. Le rapport fait état de 14 décès en 2017 sur les routes de la Mauricie.

6

Malgré tout, on peut parler du meilleur bilan des trois des dernières années en Mauricie, en ce sens où cela représente six décès de moins qu’en 2016. Il s’agit d’une diminution de 30,0 % par rapport à l’année précédente et de 19,5 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

58

On a également compté 58 blessés graves, soit 18 de moins qu’en 2016. Encore là, cela représente une baisse de 23,7% par rapport à 2016 et de 24,9% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

1562

Le nombre de blessés légers s’est quant à lui élevé à 1562.

1634

En 2017, ce sont 1 634 personnes qui ont subi des dommages corporels dans un accident de la route en 2017, soit une diminution de 4,1 % par rapport à 2016 et de 0,8 % par rapport à la moyenne de 2012 à 2016.

474

À travers le Québec, on a constaté une diminution de 474 accidentés. Sur une moyenne de cinq ans, la tendance du bilan routier va en s’améliorant. En contrepartie, 2017 a été une année plus difficile en ce qui a trait au nombre de décès et de blessés graves sur les routes de la Belle Province.