14 avril 1927 – La première Volvo quitte la chaîne de montage

Le premier modèle Volvo, surnommée “Jakob”, a quitté la chaîne de montage à Göteborg, en Suède, il y a 92 ans. Volvo est le fruit d’une collaboration entre Assar Gabrielsson et Gustaf Larson. Gabrielsson était un économiste et un homme d’affaires qui a commencé sa carrière chez SKF Manufacturing (roulement à billes) à Göteborg. En tant que responsable de la filiale française de SKF, il a découvert qu’en raison des coûts de main-d’œuvre, il était possible de vendre des roulements à billes suédois en France à un prix inférieur aux produits américains.

Cette constatation a permis de penser qu’il était également possible de fournir des voitures à l’Europe continentale à un coût inférieur à celui des constructeurs automobiles américains. Gustaf Larson, ingénieur et designer avait été stagiaire chez White & Poppe à Coventry, en Angleterre, où il avait participé à la conception des moteurs pour Morris. Les deux hommes se sont rencontrés en 1923 et, l’année suivante, ils avaient déjà prévu de construire des voitures. Larson a réuni une équipe d’ingénieurs et a commencé à travailler sur la conception d’une voiture pendant ses temps libres. En juillet 1926, les dessins du châssis étaient terminés. Dans le même temps, Gabrielsson avait suscité l’intérêt de SKF pour son projet et il avait obtenu des garanties et des crédits de la société mère pour la construction de 1 000 véhicules, 500 décapotables et 500 berlines.

SKF a fourni le nom, AB Volvo. Volvo est latin pour “je roule”. Ce n’est que dans les années 1930 que Volvo a marqué le monde international de l’automobile. Volvo a acheté son fournisseur de moteurs, Pentaverken, et a commencé à produire divers modèles de voitures, y compris la PV651, qui a connu un vif succès sur le marché des taxis. Après avoir surmonté les années de vaches maigres du début des années 30, Volvo a lancé sa première “voiture profilée”, la PV36, ou Carioca, une voiture fortement influencée par les conceptions américaines, en 1936. La décision de Volvo de lancer une nouvelle voiture à l’automne s’inscrivait également dans les stratégies de marketing américaines, une tradition qui a débuté en 1938. La fortune de Volvo serait à l’image de celle des constructeurs automobiles américains après la guerre. En raison de la neutralité de la Suède pendant la guerre, ses installations de production n’ont pas été endommagées, ce qui a permis à Volvo de répondre à la demande de voitures en Suède et en Europe après la guerre.

Après être passé aux mains de Ford , Volvo appartient aujourd’hui à la société chinoise Geely.