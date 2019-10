130 passionnés de robotique réunis à Keranna

L’Ultime 5528 de l’Institut secondaire Keranna a reçu, samedi dernier, les représentants de plus de 25 équipes Robotique FIRST, à l’occasion du Colloque de Robotique FIRST Québec.

Plus de 130 passionnés de robotique de Rouyn à Rimouski, mentors, organisateurs et élèves ont partagé à cette journée de partage d’expérience et de savoirs. Ils ont pu prendre part à 15 ateliers, conférences et plénières afin de discuter des enjeux liés à la robotique, au marketing de contenu, à l’intelligence artificielle et à la programmation.

L’Ultime 5528 est fébrile en attendant le dévoilement du défi 2019 que FIRST lancera le 4 janvier 2020.