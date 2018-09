13 septembre 1899 – première personne tuée par une voiture aux États-Unis

Le 13 septembre 1899, Henry Bliss est devenu la première personne à être tuée par une automobile aux États-Unis et serait la première personne à être tuée dans un accident de voiture dans l’hémisphère occidental. Henry Bliss sortait d’un tramway au coin de la 74 e rue et Central Park West à New York. Il a été frappé par un taxi électrique conduit par Arthur Smith. Le véhicule a écrasé la tête et la poitrine de Bliss, le faisant mourir de ses blessures le lendemain matin. Le taxi, qui transportait le Dr David Edson, le fils de l’ancien maire de New York, Franklin Edson, a été accusé d’homicide involontaire, mais il a été acquitté car il n’avait aucune malice et n’était pas négligent. Si vous allez à New York, une plaque se trouve à l’intersection où l’accident s’est produit. Il était dédié au 100e anniversaire de l’événement. Ce panneau a été érigé pour rappeler ce triste accident et pour promouvoir la sécurité dans les rues autoroutes. La cérémonie d’inauguration en 1999 a été suivie par l’arrière-petite-fille de Bliss, qui a placé des fleurs là où l’accident s’est produit.