13 octobre 1916 – General Motors devient une corporation

Le 13 octobre 1916, GM a officiellement changé de nom pour devenir General Motors Corporation lorsqu’elle a été constituée en vertu de la loi du Delaware et a acquis toutes les actions de l’ancienne société General Motors. Par conséquent, les actions de General Motors Company ont été retirées. Aujourd’hui, elle s’appelle légalement General Motors Company LLC mais est simplement connue sous le nom de General Motors et communément appelée GM. La société actuelle a été créée en 2009 après s’être placée sous la loi de la protection contre les faillites et déposé son bilan avec Chrysler. Le nouveau GM a acheté la majorité des actifs de «l’ancien GM», y compris son nom.

William C. Durant a créé General Motors le 16 septembre 1908 en tant que société de portefeuille. Le lendemain, il acheta Buick Motor Company puis commença rapidement à acheter d’autres marques, dont Oldsmobile plus tard, en 1908 et, en 1909, il acquit les marques Cadillac, Cartercar, Elmore, Ewing et Oakland. Aujourd’hui, General Motors fabrique des véhicules dans 37 pays sous douze marques: Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, HSV, Opel, Vauxhall, Wuling, Baojun, Jie Fang et Ravon. Le siège mondial de GM est toujours situé à Detroit,