13 juin 1895 – Première course automobile

La première course automobile connue s’est déroulée en 1895 entre deux grandes villes française. Le Paris – Bordeaux comptait près de 1 200 km aller retour et parmis les voitures inscrites à cette course, il y avait Emile Levassor qui conduit une voiture Panhard et Levassor avec un moteur Daimler Phoenix deux cylindres de quatre chevaux.

Levassor a parcouru les 1 178 km, de l’aller retour Paris à Bordeaux, en un peu moins de 49 heures, à une vitesse impressionnante d’environ 15 miles par heure. Levassor et son partenaire René Panhard exploitaient l’un des plus grands ateliers d’usinage de Paris en 1887 lorsqu’un ingénieur belge nommé Edouard Sarazin avait convaincu Levassor de fabriquer un nouveau moteur à grande vitesse pour le constructeur allemand Daimler, pour lequel Sarazin avait obtenu les droits de brevet français . À la mort de Sarazin plus tard cette année-là, les droits de Sarazin ont été transmis à sa veuve, Louise.

En 1889, les visiteurs de l’exposition parisienne célébrant le centième anniversaire de la Révolution française ont pu admirer non seulement la tour désormais célèbre de Gustave Eiffel, mais également une automobile produite par Daimler avec l’un des nouveaux moteurs construits par Panhard et Levassor. L’année suivante, Levassor épouse Louise Sarazin et garder le brevet dans la famille.