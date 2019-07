13 juillet 1968 – Mazda lance la R100

Il y a 51 ans, Mazda présentait la première voiture de production à grande échelle avec un moteur rotatif Wankel. L’Allemand Félix Wankel qui avait breveté son moteur en 1933 aura attendu plus de 30 ans avant de voir son invention prendre vie dans un modèle de production. Si plusieurs modèles de moteurs rotatifs ont existé, celui de Wankel est le seul à avoir été commercialisé. Ce moteur rotatif à deux rotors pouvait rouler en continu à 180 km / h et parcourir le quart de mille en 17,8 secondes.

L’intérieur avait une sensation très haut de gamme pour l’époque. Il y avait des appuie-tête sur les sièges avant et un tapis moelleux de qualité supérieure. Il y avait des freins à disques à l’avant, mais pas de servo-direction. Et, comme tous les moteurs rotatifs la consommation d’essence et d’huile étaient importante.