125 000$ pour des projets structurants

Dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, une enveloppe de 125 000$ est disponible pour les coopératives, les organismes sans but lucratif et les entreprises publiques.

L’objectif du Fonds est de soutenir le développement, la diversification et les perspectives d’emplois. Il vise également à appuyer les organismes dans l’adaptation de leur modèle d’affaires dans le but d’accroître leurs services et leurs revenus autonomes. Les projets, quant à eux, devront démontrer des retombées positives pour la qualité de vie des citoyens.

L’aide prendra la forme d’une subvention et pourra atteindre 20 000 $ par projet. Cette somme pourra être majorée jusqu’à un maximum de 40 000 $ si le projet démontre un effet structurant majeur et regroupe plus de trois partenaires.

Les dépenses admissibles sont les immobilisations, les projets collectifs d’outils d’information, les projets d’études nécessitant une expertise spécifique en vue de préparer un projet structurant, les dépenses reliées à la commercialisation, les salaires et l’achat de technologies, entre autres. Le taux d’aide sera d’un maximum de 80 % de ces coûts.

Pour prendre connaissance des critères et déposer votre demande : https://www.idetr.com/fr/financer-mes-projets/projets-structurants

Projets et secteurs visés

Tourisme

Soutien et développement de projets structurants, prioritairement les projets de développement visant la diversification de l’offre

Entrepreneuriat

Soutien et développement de projets collectifs soutenant l’entrepreneuriat, incluant le secteur de l’économie sociale

Communautaire et immigration

Activités visant le développement et la mise en valeur de la communauté trifluvienne

Développement des arts, de la culture, du loisir et du sport

Soutien au développement du milieu trifluvien

Développement industriel, commercial, agricole et scientifique

Soutien à des initiatives novatrices