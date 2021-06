1200 Degrés déménage et double sa superficie

Chef de file dans la vente, la réparation et la location de camions et d’équipements d’incendie, le groupe 1200 Degrés annonce la construction d’un bâtiment neuf pour sa division équipement dans le parc industriel Carrefour 40-55, à Trois-Rivières. Cette expansion arrive quelques mois seulement après l’annonce de l’agrandissement majeur de sa division camions à Saint-François-du-Lac.

Locataire des locaux sur la rue Vachon depuis 5 ans, l’entreprise sera propriétaire de la nouvelle bâtisse sur la rue Charles-Malhiot, dont la livraison est prévue pour décembre. Ce projet implique des investissements de plus de 1,4 million de dollars pour la division équipement.

« Ce nouveau bâtiment, c’est le reflet de notre croissance des dernières années, soutient François Proulx, président du groupe 1200 Degrés. Ça permettra de doubler la superficie annuelle de notre inventaire, de supporter notre personnel administratif et de faire des démonstrations de nos équipements sur le grand terrain qu’on a derrière le bâtiment. On parle de démonstration avec les pinces de désincarcération, les caméras thermiques et les appareils respiratoires, notamment. »

De plus, la bâtisse sera dotée d’une salle de formation pour les pompiers. « Je suis fier, comme entrepreneur trifluvien, d’investir chez moi, dans ma ville, confie M. Proulx. On a acheté la compagnie en 2014. La croissance fait en sorte qu’on doit agrandir, alors on a décidé de devenir propriétaire. On pense créer trois emplois de plus avec cet agrandissement. À Trois-Rivières, on a 15 employés. On en a une trentaine à Saint-François-du-Lac et une vingtaine en Ontario, pour un total de 65 employés. »

Parmi les clients de 1200 Degrés, on compte la Ville de Montréal, la Ville de Toronto et la Défense nationale. Les équipements du groupe sont présents dans plus de 500 services incendie à travers la province, dans les Maritimes et en Ontario.