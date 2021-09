120 nouveaux logements sur le boulevard des Chenaux

Cloriacité Investissements a donné ses premiers coups de pelle dans le cadre de la réalisation d’un tout nouveau projet commercial et résidentiel locatif, CLORIA Trois-Rivières, qui comptera 120 unités locatives réparties sur cinq étages, ainsi qu’un rez-de-chaussée à vocation commerciale.

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ s’est associé à Cloriacité Investissements dans le cadre de ce projet. Le nouvel édifice prendra place sur le boulevard des Chenaux, tout près du RécréOFun, à la gauche du Tim Hortons et de la station-service.

« On est fier de mettre en branle notre projet de 120 unités de location. Nous allons attirer majoritairement une clientèle de baby-boomers, mais également des familles. Il y aura des appartements de style Studio allant jusqu’à des 5 et 1/2. Les gens sont toujours fiers d’où ils habitent et ils prennent soin de leur place et ce sera le cas ici. Ils vont aussi voir que nous avons les plus beaux jardins extérieurs qui existent », a lancé Maxime Camerlain, président de Cloria communautés connectées.

« On a aussi adapté nos plans en COVID friendly, si on veut. Outre la largeur des corridors, on voudrait en faire un endroit sans contact pour les habitants alors ils pourraient passer de l’extérieur à leur appartement sans contact, avec l’aide de puces. On veut aussi avoir un accès à la livraison, aspect qui a pris beaucoup d’ampleur depuis deux ans, ainsi que des espaces de travail et des salles de conférences parce que le télétravail est devenu très populaire. »

Chaque unité comprendra – dans son prix de location – les cinq électroménagers en acier inoxydable, l’électricité, le chauffage, la climatisation, l’internet et des espaces de rangement. Il y aura un stationnement extérieur de 120 cases, ainsi qu’un stationnement intérieur de 60 cases, en plus de 62 cases de stationnement extérieur additionnelles réservées aux visiteurs et aux clients des commerces du rez-de-chaussée.

La fin des travaux est prévue pour le printemps 2023.