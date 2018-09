12 septembre 1912 – premier projet d’autoroute aux États-Unis

Le 12 septembre 1912, Carl Fisher et James Allison ont annoncé leur intention d’ouvrir une autoroute transcontinentale qui treversera les États-Unis d’est en ouest. Ils ont prévu d’acquérir le financement nécessaire de 10 millions de dollars auprès de sources privées, mais n’ont pas réussi à obtenir le soutien d’Henry Ford. Une connaissance a déclaré aux deux hommes qu’ils pourraient nommer en l’honneur du président Abraham Lincoln et recevoir une subvention du gouvernement. Ils l’ont fait et ont reçu 1,7 million de dollars du gouvernement pour la construction de la route. L’autoroute entièrement pavée a été désignée un peu plus d’un an plus tard, le 31 octobre 1913. Le tracé original s’étendait de Time Square à New York à San Francisco. Il a traversé 13 États, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska, Colorado, Wyoming, Utah, Nevada et Californie et a une longueur de 3 389 milles. L’autoroute a été progressivement remplacée par le réseau routier numéroté utilisé aux États-Unis à partir de 1926.