12 octobre 1868 – Naissance d’August Horch

Ce nom n’est peut-être pas familier pour beaucoup d’entres nous. Cet homme qui fonda sa propre compagnie automobile est à l’origine de la marque Audi. Horch vient au monde à Winnigen, territoire Prusse à l’époque. Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur, Horch travailla pour Karl Benz de 1896 jusqu’à la fondation de A. Horch & Co. en novembre 1899 à Cologne, en Allemagne. La première automobile Horch a été assemblée en 1901. Après plusieurs déménagements au sein de l’entreprise, le fondateur a quitté l’entreprise en raison d’un conflit. Il a créé une société concurrente, cette fois-ci appelée la August Horch Automobil Werke. Des complications juridiques avec son ancienne firme, l’oblige à modifier cette dénomination. Horch décide alors de renommer la firme Audi renommée pour Automobile Union Deutschland Industrie. Mais Audi est aussi un jeu de mots. Horch signifie écouter en Allemand et la traduction latine du terme écouter est Audi. C’est finalement son nom qui est traduit en latin.

Après des victoires convaincantes en course alpine, Horch quitta Audi en 1920 et travailla à Berlin, où il publia son autobiographie intitulée «I Built Cars». Les deux sociétés rivales se livrent une concurrence sévère mais néanmoins prolifique avant que la grande crise de 1929 ne provoque un gouffre financier. Le Reich allemand décide de fusionner les 4 compagnie automobiles en difficulté Horch, DKW, Audi, et Wanderer en formant une seule et même compagnie en 1932 baptisé Auto-Union AG. On retrouve alors les 4 anneaux qui représente chacune des quatre compagnies. IlHorch sièga pour un temps au conseil d’administration d’Auto Union, successeur de Audi Automobilwerke GmbH.

Après la Seconde Guerre mondiale, Auto Union est reprise par le groupe Daimler-Mercedes. Ce dernier le cède ensuite à Volkswagen qui va produire jusqu’au milieu des 1960 des DKW et des petites berlines Auto Union. C’est seulement en 1969 que la marque Audi réapparait, rassemblant sous ce nom unique DKW, Auto Union et la marque NSU récemment achetée par Volkswagen3.