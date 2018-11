12 novembre 1908 – GM achète Oldsmobile

En ce jour de 1908, Oldsmobile est acheté par la nouvelle société General Motors. Le constructeur automobile perdait actuellement de l’argent après que son plus récent modèle, une voiture à six cylindres, n’était pas parvenu à se vendre autant que le populaire Curved Dash. Suite à l’achat de Ransom, E. Olds, GM introduisit le Oldsmobile Model 20 pour 1909, qui n’était rien de plus que le Buick Model 10 de 1908 avec un empattement plus long et quelques modifications à l’extérieur. Le véhicule était un modèle à quatre portes doté d’un moteur quatre cylindres de 22 chevaux. Au total, 6 575 véhicules Oldsmobile ont été fabriqués en 1909, dont 5 325 modèles 20.

Oldsmobile était né le 14 octobre 1897 et a été progressivement retirée de GM le 29 avril 2004. À l’époque, il s’agissait de la plus ancienne marque de voitures aux États-Unis.