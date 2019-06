12 juin 1952 – Le châssis de la future Corvette est complété

Maurice Olley, ingénieur en chef de Chevrolet, a réalisé un châssis, baptisé Opel, destiné à être utilisé en 1953 comme le modèle Corvette. C’est l’homme dont on parle peu mais qui était celui qui a développé le châssis et la suspension de la Corvette de première génération. En tant que responsable de la recherche et du développement chez Chevrolet, il a dirigé l’équipe d’ingénierie chargée de perfectionner les premières Corvettes et a engagé Zora Arkus-Duntov pour poursuivre les améliorations.

Travaillant aux côtés de Harley Earl et de Bob McLean, Olley avait la passion de fabriquer une voiture de la meilleure qualité possible, ainsi qu’une influence indéniable sur le développement de la première Corvette. Toute sa carrière, de son passage chez Rolls-Royce à ses 25 années chez General Motors et Chevrolet, le prépara au rôle important qu’il était appelé à jouer avec la Corvette. Pour Maurice Olley, ce n’était pas le produit spécifique qui l’avait motivé; c’était la manière dont il pouvait améliorer la fonction du produit tout en approfondissant la compréhension du principe technique qui le sous-tendait.