12 juillet 1973 – Arrivé de la Honda Civic

C’est en ce jour, il y a 46 ans que Honda met en vente un petit modèles 3 portes qui sera suivi 2 mois plus tard d’un modèle 5 portes. Il était équipé d’un moteur transversal de 1 169 cc et d’une traction avant. Les premiers modèles étaient plutôt basiques avec une radio AM seulement, des garnitures en plastique coussinées de mousse, des essuie-glaces à 2 vitesses et des jantes en acier peint avec capuchons d’écrou de roue chromés.

Développée à un moment où Honda envisageait de se retirer du secteur automobile si le plan échouait, la Civic avait été bien accueillie sur le marché et surtout son arrivée en pleine crise du pétrole a répondu à une demande des consommateurs qui cherchaient des voitures à faible consommation.