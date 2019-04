12 avril 1888 – Naissance de Cecil Kimber, fondateur de MG

Il y a déjà bien longtemps que MG a quitté nos routes. C’est aujourd’hui que son fondateur Cecil Kimber est né en 1888 à Dulwich, en Angleterre. MG signifie Morris Garages, du nom du distributeur de la ville d’Oxford des voitures Morris, une société appartenant à William Morris. Lorsque Kimber devint directeur général de Morris Garages en 1922, il commença immédiatement à modifier les châssis de Morris en abaissant le châssis et à adapter une carrosserie plus sportive. En 1924, Morris Garages annonçait le “MG spécial quatre places”, la première voiture à porter le célèbre logo octogonal de MG. Old number one, comme l’appelait la voiture, était en fait le 48e châssis construit pour Morris par la société de fabrication Carbodies, mais il est toujours considéré comme le grand-père de toutes les vraies voitures de sport MG.

Morris Garages a développé sa maison à Oxford et a déménagé à Abingdon en 1929 sous le nom de MG Car Company. Le début des années 1930 a été l’année de gloire des voitures de sport MG, période au cours de laquelle les voitures de route de la société ont été promues par ses efforts de course couronnés de succès. Pour des raisons fiscales, William Morris a vendu ses sociétés privées, dont MG, à la société de portefeuille publique de Morris Motors. Les puristes prétendent que MG n’a jamais été pareil. Morris Motors a réduit l’activité de course de MG, limité la variété des produits de la société et a même placé le logo MG sur les berlines de la société. Cecil Kimber est décédé en 1945 dans un accident de train. Après sa mort, de belles MG étaient toujours produites, malgré ce que disent les puristes. Le Midget, le MGA, le TC et le MGB étaient tous de belles voitures. En fait, ce n’est qu’après la mort de Kimber que la MG s’est imposée comme une petite voiture de sport aux États-Unis. Elle a toutefois souffert après l’achat par British Leyland et les années 1970 ont vu la société s’effondrer. La production à Abingdon est arrêtée en 1980. En 1992, une reprise de MG est lancée avec la sortie du MG RV8, un retour à la vision antérieure de Kimber concernant les voitures de sport MG.