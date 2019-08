12 août 1908 – La première Modèle T quitte l’usine

Le premier modèle T d’Henry Ford, surnommé affectueusement «Tin Lizzie», a quitté la chaîne de montage à Détroit. La Modèle T a révolutionné l’industrie automobile en offrant une voiture abordable et fiable à l’Américain moyen. Avant l’invention du modèle T, la plupart des automobiles étaient considérées comme des jouets pour les riches.

Ford a réussi à maintenir le prix bas en gardant le contrôle de toutes les matières premières et en utilisant de nouvelles méthodes de production en série. Lors de son lancement, le “Tin Lizzie” ne coûtait que 850 dollars pour un biplace. Bien que le prix ait varié dans les années à venir, atteignant 290 dollars en 1924, peu de changements ont été apportés au modèle T. Les lampes électriques ont été introduites en 1915 et un démarreur électrique a été introduit en option en 1919. Cet immobilisme de la conception du modèle T lui a coûté son avantage concurrentiel et Ford a cessé de fabriquer le “Tin Lizzie” en 1927. Elle a cédé sa place au Modèle A après avoir vendu plus de 21 millions d’unités.