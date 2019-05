116 400 cigarettes de contrebande saisies

Une opération menée par la Sûreté du Québec, en collaboration avec la Police de Trois-Rivières, a permis de saisir 116 400 cigarettes de contrebande à Trois-Rivières.

Des perquisitions ont été menées dans des résidences et des véhicules samedi dernier. En plus des cigarettes, trois véhicules et 5170$ en argent ont aussi été saisis.

Deux hommes et deux femmes âgés entre 60 et 75 ans ont été interpellés dans le cadre de cette opération.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.