11 octobre 1928 – La première MG Midget est présentée au public

C’est au Salon du l’auto de Londres que la Midget a fait ses débuts. La M-Type était l’une des premières voitures de sport réellement abordables proposées par un fabricant établi, par opposition aux versions modifiées des berlines et des voitures de tourisme construites en usine. En proposant une voiture dotée d’excellentes qualités routières et d’une expérience de conduite plaisante à un prix avantageux (elle coûte à l’époque moins du double de la version la moins chère de la Morris Minor sur laquelle elle était basée). Malgré des performances modestes, le M-Type a défini le modèle pour la plupart des produits MG qui devaient suivre, ainsi que de nombreuses autres voitures de sport britanniques célèbres du XXe siècle. La M-type a également été la première MG à porter le nom Midget qui devait être utilisé sur une succession de petites voitures de sport jusqu’en 1980. Cette voiture de sport à 2 portes utilisait une version mise à jour du moteur à arbre à cames en tête à quatre cylindres à entraînement conique utilisé dans les Morris Minor et Wolseley 10 de 1928 avec un seul carburateur SU donnant 20 chevaux à 4000 tr / min. Les roues arrière étaient entraînées par une boîte de vitesses non synchronisée à trois vitesses. Le châssis était basé sur celui utilisé dans la Morris Minor de 1928 avec une suspension abaissée utilisant des ressorts semi-elliptiques et des amortisseurs à disque de friction Hartford avec des essieux rigides à l’avant et à l’arrière et des roues à rayons.

La voiture avait un empattement de 78 pouces (1980 mm) et une voie de 42 pouces (1067 mm). Une version suralimentée pourrait être commandée à partir de 1932, augmentant la vitesse maximale à 130 km / h. Les premiers châssis étaient recouverts de tissu à l’aide d’un cadre en bois. L’usine a même fabriqué une version fourgonnette en tant que véhicule de service. La voiture pourrait atteindre 65 mph (105 km / h) et donner 40 miles par gallon. La version ouverte coûtait 175 £ (350 dollars) au lancement, atteignant bientôt 185 £ (370 dollars), et le coupé, 245 £ (490 dollars). La voiture suralimentée de 1932 coûtait 250 £ (500 dollars).