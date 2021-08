11 entreprises trifluviennes emboîtent le pas numérique

Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières confirme l’appui financier à onze nouveaux projets d’entreprises, dans le cadre du fonds Mon virage numérique. Totalisant près de 83 000 $, les fonds attribués permettront de générer des investissements de 1 400 000 $.

Depuis le début du programme de financement à l’été 2020, 42 entreprises ont bénéficié du fonds pour un total de plus de 3,7 M $ en investissement.

Les projets sont choisis par un comité d’investissement externe pour leur caractère innovant, leur potentiel d’accroître la productivité de l’entreprise, leurs retombées économiques, leur impact social et environnemental positif et leur pérennité, entre autres.

Au-delà du financement, les entreprises peuvent également bénéficier d’accompagnement pour tous les volets numériques de leur entreprise; l’ajout de technologies, l’automatisation de processus internes, l’intégration d’outils de gestion, la présence numérique afin d’augmenter les ventes d’une boutique en ligne, etc.

En 2021, ce sont 54 entreprises qui ont été soutenues dans leur projet, pour un total de 128 depuis le lancement du programme.

Voici les projets retenus lors du dernier comité :

Jean Simard et fils : L’entreprise s’équipe d’un système de découpe robotisé pour la préparation des poutres d’acier destinées à l’assemblage de pièces de structure d’acier de bâtiments. Cet ajout permettra de limiter l’interaction humaine et de pratiquement doubler la capacité de production.

Flambette : L’entreprise de fabrication de chandelles acquiert une cuve chauffe-cire avec pompe mélangeuse de fragrance intégrée, afin de réduire le temps de préparation des bougies et donc de réduire le délai de production.

Groupe Solucan : L’entreprise d’impression numérique sur canettes de boisson automatise l’entièreté des étapes de pré-impression, allant de la réception des fichiers du client jusqu’aux épreuves. Cet ajout permet de sauver énormément de temps et de limiter les risques d’erreurs.

Le Panetier : La boulangerie développe un système de gestion d’inventaire pour ses deux succursales afin de mieux gérer le stock et d’assurer une uniformité au niveau du prix et de l’offre. Ils déploient également un nouveau canal de vente avec la boutique en ligne.

Distillerie Wabasso : Les produits prêt-à-boire de la distillerie connaissent un engouement sans précédent. Pour répondre à la demande, l’entreprise acquiert sa propre chaîne d’encannettage afin d’automatiser le processus. Ils améliorent donc la flexibilité de la production et réduisent les temps improductifs.

PSL Karting : Importateur et revendeur d’équipements de karting, l’entreprise automatise plusieurs tâches à l’interne en connectant la boutique en ligne avec ses divers outils de gestion tels que la gestion d’inventaire, le système comptable, l’ajout d’un module B2B avec accès à l’inventaire en temps réel, liste de prix et commande.

Oxy-Pro : L’entreprise spécialisé en distribution de gaz et de produits de soudage continue le développement de sa boutique en ligne relié au système d’inventaire de l’entreprise qui permet également aux clients actuels d’avoir accès à leur compte. Elle ajoute aussi la possibilité de location de bouteilles de gaz en ligne, ce qui est fait à la main présentement.

ÉtudeSecours : L’entreprise qui offre des cours en ligne au secondaire optimise sa plateforme en ligne en synchronisant les données de façon sécuritaire vers leur CRM. Cet ajout permet de limiter les erreurs manuelles et de réduire le temps accordé à chaque tâche.

Buromax : Le distributeur de mobilier de bureaux commerciaux et murs architecturaux se lance en ligne avec un nouveau site transactionnel visant les télétravailleurs.

E-Potentiel : L’entreprise de développement de potentiel humain automatise plusieurs tests et processus internes afin de créer un univers numérique facile d’accès pour les clients. Cela permettra d’augmenter la rentabilité et de continuer la croissance de l’entreprise.

Spatule et Ganache : L’entreprise de vente et distribution de desserts et gâteaux s’équipe d’une boutique en ligne reliée à l’inventaire en succursale.

Les entreprises peuvent soumettre leur projet de virage numérique en continu, via le monviragenumerique.com. Le prochain comité de sélection pour le financement se tiendra le 16 septembre. La date limite pour déposer est le 26 août 2021. (A.L.)