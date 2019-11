11 cas d’intoxication au monoxyde de carbone en Mauricie et au Centre-du-Québec

Les nombreuses pannes de courant en Mauricie et au Centre-du-Québec ont pu amené la population à utiliser des systèmes de chauffage d’appoint ou des génératrices durant la fin de semaine. Nous souhaitons toutefois faire un rappel à la prudence puisque onze (11) personnes intoxiquées au monoxyde de carbone ont été signalées au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec pour cette seule fin de semaine, dont 10 mettant en cause l’utilisation inadéquate d’une génératrice.

Le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est un gaz toxique qui ne se voit pas et ne se sent pas. Il n’irrite pas les yeux ni les voies respiratoires. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter la présence de ce gaz.

L’utilisation inadéquate de génératrices majoritairement en cause

L’utilisation de génératrices pour fournir l’électricité permet de dépanner de nombreuses personnes durant une panne de courant. Toutefois, l’utilisation inadéquate de ces appareils peut entraîner des risques importants. La Direction de santé publique rappelle à la population de :

Ne jamais utiliser des génératrices à l’intérieur, ni à l’intérieur d’un garage ou dans une endroit totalement ou partiellement fermé.

Utilisez seulement les génératrices à l’extérieur, éloigné de la maison (20 pieds ou 6 m), à un endroit où les gaz d’échappement ne peuvent pas entrer par les portes ou les fenêtres de votre maison ou d’autres bâtiments.

Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la maison.

Respirer du monoxyde de carbone est très dangereux pour la santé

Les symptômes d’une intoxication légère peuvent être confondus à ceux d’une grippe : fatigue, maux de tête et nausées. Une intoxication sévère peut conduire rapidement à la perte de conscience et même entraîner la mort en quelques minutes. Bien que les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies cardiaques soient plus à risque, le CO a des effets néfastes sur les personnes en bonne santé.

En présence de symptômes (maux de tête, nausées, vomissements, étourdissements, perte de conscience, convulsions) ou si votre avertisseur de CO émet un signal :

Évacuez le lieu possiblement contaminé;

Communiquez avec le 911;

Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un expert (ex. : pompiers).

Pour plus d’informations : https://ciusssmcq.ca/monoxydedecarbone

Autres recommandations en cas de pannes de courant

La Direction de santé publique du CIUSSS MCQ recommande également que chaque personne se munisse d’une trousse d’urgence à la maison, qui contient suffisamment d’articles pour permettre à votre famille de subsister pendant les trois premiers jours d’un sinistre, dont une radio à piles afin d’être en mesure de rester à l’affût des informations et des messages importants qui pourraient être transmis par les médias lors d’un sinistre. Voir le site du ministère de la Sécurité publique pour plus de détails : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial-1/trousse-urgence.html

Enfin, à la suite d’une panne d’électricité, il est important de trier et de sélectionner avec soins les aliments qui sont demeurés dans le réfrigérateur et le congélateur, afin d’éviter les intoxications alimentaires. Le site du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation donne les recommandations à suivre: https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/pannes/Pages/pannes.aspx