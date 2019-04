11 avril 1888 – Mariage d’Henry Ford

Clara Jane Bryant et Henry Ford ont dit oui en ce jour en 1888, à l’occasion du 22e anniversaire de Clara. La cérémonie a eu lieu chez ses parents à Greenfield Township, Michigan. Au cours des 50 années qui ont suivi, Clara a offert son soutien à la société en croissance constante de Henry et l’a régulièrement accompagnée dans ses voyages d’affaires. Le couple s’était d’abord rencontré lors d’une danse du Nouvel An en 1885 et s’était fiancé en 1886. La mère de Clara avait déclaré qu’elle était trop jeune pour se marier et les avait fait attendre deux ans de plus. En 1891, le couple quitta les terres agricoles qu’Henry avait reçues de son père à Detroit, lorsqu’il commença à travailler pour la Edison Illuminating Company. Le couple avait un enfant, Edsel, et était marié jusqu’à la mort de Henry en 1947. Elle mourut environ trois ans plus tard, en 1950.