11 août 1966 – Première Camaro sortie de l’usine

Ce qui allait devenir un immense succès dès sa sortie comme modèle 1967, la Camaro ( qui signifie camarade en argot) a été présenté au public il y a 53 ans. Avec un prix de base de 2 466 $ américain pour la version 6 cylindres en ligne de 3,8 litres de 140 chevaux avec boîte manuelle 3 vitesses, la Camaro était aussi belle qu’abordable. Les modèles à huit cylindres ont suivi avec des moteurs 302 et 350 pouces cubes avec plus tard des 396 dans les versions SS. Le grand succès a aussi amener des versions RS et Z28.

Quatre générations distinctes de la Camaro ont été développées avant la fin de la production en 2002 à l’usine de Boisbriand au Québec qui a fabriqué des Camaro pendant plus de 10 ans. Le modèle a été relancé sur un concept qui a évolué pour devenir la Camaro de cinquième génération La production a débuté le 16 mars 2009 à Oshawa en Ontario avant de retourner au Michigan.