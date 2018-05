10e anniversaire pour la Ligue de Baseball Senior A de la Mauricie

BASEBALL. Les activités de la Ligue de Baseball Senior A de la Mauricie (LBSAM) s’amorceront sous peu. Quelques nouveautés figurent au menu en cette saison de dixième anniversaire, dont l’ajout d’une nouvelle formation.

Si Dame Nature le permet, le lancement des hostilités aura lieu le 5 mai en direct du Stade Stéréo+ de Trois-Rivières, avec le premier week-end intitulé «Spécial 10e anniversaire».

«Pour fêter nos dix ans, on voulait amorcer la saison en grand. Nos 12 équipes auront donc la chance de jouer au Stade. Il y a quatre matchs de prévus le samedi et deux autres le lendemain. Ça va dépendre de la température, car l’an dernier, nos trois premiers week-ends avaient été remis en raison de la pluie», confie Jean Blanchette, secrétaire de la LBSAM.

Vous avez bien lu 12 équipes, car une deuxième formation verra le jour dans la municipalité de Saint-Maurice.

«Une nouvelle formation des Condors se joindra à la Ligue. Les Condors bleus étaient déjà là et les Condors verts feront leur entrée sous la gérance d’Yves Martin et de Steve Bourbonnais», confirme M. Blanchette.

Les autres formations du circuit sont les Loups de Louiseville, les Royaux de Saint-Étienne-des-Grès, les Patriotes de Sainte-Ursule, les A’s Stratos de Mont-Carmel, les Cards de Saint-Boniface, les Sénateurs de Saint-Georges, les Estacades du Cap-de-la-Madeleine, les Mustangs de Sainte-Anne-de-la-Pérade, les Indians IGA Jean XXIII de Trois-Rivières Ouest et les Bombardiers Thermoforme de Nicolet.

Les Estacades ont d’ailleurs pris part aux cinq dernières finales, soulevant le grand trophée à trois reprises. La LBSAM a également pris la décision de ramener la formule du match des étoiles.

«Nous avions arrêté ça ces dernières années, mais nous allons le ramener cet été. Étant donné que nous avons deux divisions, les équipes vont se disputer l’avantage du terrain pour la grande finale des séries éliminatoires. On tenait à mettre un enjeu à cet évènement.»

Gérée par le C.A.

Comme autre nouveauté, les décisions concernant la Ligue sont désormais prises par le conseil d’administration depuis le mois de décembre.

«Le C.A. existait déjà et on voulait lui donner un rôle. Nous avons déjà quelques projets en tête. On parle de peut-être changer nos bâtons d’aluminium pour des bâtons de bois l’an prochain. On veut organiser des activités pour promouvoir le baseball senior en Mauricie. On voudrait également s’impliquer avec des cliniques aux joueurs du baseball mineur», confie M. Blanchette.

«Nous voulons prendre les meilleures décisions possible pour le bien de la Ligue. Nous prendrons également des décisions pour des équipes, mais nous analyserons si c’est nuisible ou non. Si c’est nuisible, nous n’y allons pas! Surtout que nous avons perdu la LBRM dans la région alors on veut poursuivre nos activités longtemps.»

Les formations disputeront 16 rencontres, comparativement à 14 la saison dernière. La LBSAM, qui tient ses activités le dimanche, verra donc chacune de ses équipes disputer trois parties le vendredi soir.

Rappelons que les amateurs peuvent assister aux rencontres tout à fait gratuitement. «On offre vraiment un bon calibre pour monsieur et madame tout le monde. C’est une belle activité pour les jeunes familles aussi. C’est une Ligue pour tous et le calibre a beaucoup monté depuis les cinq dernières années», conclut M. Blanchette.

Pour suivre les activités de la LBSAM, visitez le https://kreezee.com/baseball/ligue/ligue-de-baseball-senior-a-de-la-mauricie/7811.