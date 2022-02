Tandem Mauricie sur le terrain pour la Semaine de la santé affective et sexuelle

La Semaine de la santé affective et sexuelle aura lieu du 14 au 18 février dans le but de susciter la réflexion et le questionnement au sein de la population sur leur vie affective et sexuelle. Pour l’occasion, l’équipe de Tandem Mauricie organise plusieurs activités pour sensibiliser les gens sur le sujet.

En plus d’utiliser ses réseaux sociaux pour diffuser des affiches et des capsules d’information au sujet des relations saines, l’organisme ira remettre des pochettes contenant un dépliant de sensibilisation et du matériel de prévention aux Artisans de la Paix, au Centre Le Havre et à l’Entraide du Cap – Ebyôn.

Tandem Mauricie remettra aussi le matériel aux travailleurs de milieu des établissements scolaires collégiaux et universitaires de Trois-Rivières, ainsi qu’aux intervenants d’une douzaine de maisons des jeunes de la Mauricie.

« Cette année, le thème de la Semaine de la santé affective et sexuelle est Démasquons les tabous de la santé affective et sexuelle. L’objectif est d’actualiser l’information sur la procédure du dépistage et des traitements ITSS », précise la directrice adjointe chez Tandem Mauricie, Caroline Gravel.

« La gestion du risque et de nos comportements doit toujours s’appliquer lors d’une relation intime. On se doit d’être à l’écoute de soi. Arrimer notre tête, notre coeur et notre corps permet de mieux gérer sa prise de risque et d’être en mesure de se faire respecter, notamment en ce qui a trait au consentement et à l’affirmation. Outiller les personnes à être en mesure de se connaître et mieux communiquer leur permet d’être plus épanouies dans leurs relations et dans leur vie au quotidien », ajoute Mme Gravel.

En plus des activités de sensibilisation qui auront lieu dans les prochains jours, la Semaine de la santé affective et sexuelle est l’occasion pour l’organisme de rappeler ses services. Il possible de se rendre chez Tandem Mauricie afin d’obtenir des condoms ou encore du matériel de consommation sécuritaire, gratuitement. De l’accompagnement et du soutien sont également offerts.

De plus, les cliniques de dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) se tiennent aux deux semaines à l’organisme.