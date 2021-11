Retour du Symposium D’avant les Fêtes

Après une petite pause forcée par la pandémie, le Symposium D’avant les Fêtes est de retour à la base Plein Air Ville-Joie. Cette cinquième édition se tiendra le week-end du 4 et 5 décembre prochain.

Cet événement vise la diffusion et le rayonnement des arts visuels et de la culture régionale. Les visiteurs pourront s’entretenir avec les artistes de 11h à 16h30 le samedi et le dimanche. Ce sont 36 artistes des arts visuels qui présenteront leurs oeuvres lors de cette occasion dans les salles des Dominicaines et du Fleuve.

Tout au long du symposium, il sera aussi possible de voter pour votre toile coup de coeur. L’événement est gratuit et ouvert au public. Le passeport vaccinal sera demandé à l’entrée pour les visiteurs. (A.L.)