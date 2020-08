100 ans pour le dernier vétéran du Régiment de Trois-Rivières

En ce mercredi 19 août, Vernon Dowie célèbre son 100e anniversaire de naissance. Pour marquer l’occasion, une cérémonie a été organisée au Manège militaire en l’honneur de ce dernier vétéran du Three Rivers Regiment/12 CAR qui a combattu lors de la Seconde Guerre mondiale.

Le commandant du 12e Régiment blindé du Canada-Milice (12 RBC-M), des membres du régiment, des camarades de la Légion et des membres de la famille de M. Dowie étaient présents lors de cette cérémonie comportant diverses présentations.

Vernon Walton Dowie est né à Montréal. À l’âge de 15 ans, en 1935, il obtient son diplôme de la Earl Grey School, mais peine à se trouver un emploi. Il décide donc de s’enrôler dans l’armée. Il était bien loin de se douter à l’époque que sa vie basculerait quelques années plus tard.

En février 1940, pendant la guerre, il est assigné au Régiment de Trois-Rivières, qui avait besoin d’effectifs. Il se retrouve au camp Borden, en Ontario, avec l’escadron C du Régiment. Ce dernier s’embarque l’année suivante pour l’Angleterre. Après avoir suivi un entraînement, M. Dowie part au front le 17 juin 1943. Direction : la Sicile. Le convoi du Régiment est torpillé en mer Méditerranée où coulent plusieurs navires. Celui de M. Dowie évite de justesse une torpille.

M. Dowie est du débarquement en Sicile où il a mené des combats ardus et d’une grande intensité. Après la chute du dictateur italien Benito Mussolini, en juillet 1943, il est envoyé au sud-ouest de l’Italie. Il arrive au port de Tarente le 24 septembre. Après des mois de violents combats, le Régiment arrive en périphérie de Rome, en juin 1944.

Lors d’un affrontement, son équipe et lui sont encerclés par les Allemands. La source de l’attaque est un char Panther, le plus moderne des armées allemandes. Sous les ordres de son capitaine, M. Dowie tire sept coups et force le Panther à se replier.

De son premier engagement en Sicile, en 1943, jusqu’au dernier combat livré aux Pays-Bas, en avril 1945, le Régiment de Trois-Rivières se démarque en étant la meilleure unité blindée de l’Armée canadienne. Ses hommes ont combattu 532 jours, soit bien plus que toute autre unité canadienne. Le Régiment a également combattu pendant la plus longue durée ininterrompue, c’est-à-dire 253 jours. Quant à lui, Vernon Dowie passe près de 300 jours sur la ligne de front.