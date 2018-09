10 septembre 1897 – premier cas connu d’alcool au volant

Cet honneur dans l’histoire revient à un chauffeur de taxi Londonien de 25 ans, Georges Smith qui passa en cour en fut reconnu coupable de conduire avec facultés affaiblies. Smith n’a pas été arrêté pour avoir pris de l’alcool au volant, une telle loi n’existait pas en 1897. Il a embouti son taxi sur le côté d’un bâtiment avant d’être arrêté par la police. Il a ensuite plaidé coupable de conduite sous l’influence de l’alcool et a été condamné à une amende de 25 shillings. Alors que Smith admettait sa culpabilité. Aux États-Unis, la première loi interdisant l’utilisation d’un véhicule automobile sous l’influence de l’alcool est entrée en vigueur à New York en 1910. Au Canada l’Alcool au volant est criminel depuis 1921. Voici ce que disait le premier article de loi à ce sujet : «Est coupable d’une infraction, après déclaration sommaire de culpabilité, d’un emprisonnement de sept à trente jours pour la première contravention, et pour chaque contravention subséquente, d’un an au plus et de trois mois au moins, quiconque, en état d’ivresse, conduit une voiture à moteur ou automobile»

Ce n’est qu’en 1931 que la police disposait d’un moyen scientifique fiable de tester une personne pour savoir si elle était en état d’ivresse. Alors que des analyses de sang et d’urine existaient auparavant. En 1936, le Dr Rolla Harger, professeur de biochimie et de toxicologie, a breveté un dispositif dans lequel les gens respiraient pour déterminer s’ils étaient ivres. Le conducteur soufflait dans un ballon et l’officier attachait alors le ballon à un tuyau relié à un appareil contenant du permanganate de potassium et de l’acide sulfurique à l’intérieur et libérait l’air. Les produits chimiques constituaient un liquide violet, mais lorsqu’ils étaient mélangés à des traces d’alcool, comme celles d’une personne ivre, le liquide violet deviendrait jaune. Plus le changement de couleur est rapide, plus la personne est ivre. En 1953, Robert Borkenstein, ancien capitaine de la police de l’État de l’Indiana et professeur d’université ayant collaboré avec Harger au Drunkometer, a inventé l’alcootest. Plus facile à utiliser et plus précis que le Drunkometer, l’Alcotest était le premier dispositif pratique et test scientifique à la disposition des policiers pour déterminer si quelqu’un avait trop bu. Une personne soufflait dans l’alcootest et cela évaluerait la proportion de vapeurs d’alcool dans l’haleine expirée, ce qui reflétait le taux d’alcool dans le sang.