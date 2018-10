10 octobre 1974- Bonne fête Dale Earnhardt junior

Né à Concord, Caroline du Nord, Il est le fils de Dale Earnhardt senior, membre du Temple de la renommée en NASCAR. Le succès de Earnhardt au Daytona International Speedway tout au long de sa carrière lui a valu le surnom de “Pied Piper” de Daytona. Deux fois vainqueur du Daytona 500, il a remporté les courses à dix ans d’écart (2004 et 2014) et a remporté le prix du pilote le plus populaire à quatorze reprises (de 2003 à 2016). Il a une fortune personelle estimée à 300 millions de dollars.

Earnhardt, Jr. est propriétaire de Hammerhead Entertainment, une société de production multimédia qui a créé et produit l’émission de télévision Back In the Day, diffusée sur SPEED. Hammerhead a également produit “Shifting Gears”, une émission sur ESPN2 qui relatait son changement d’équipe en 2008. Il est associé à un groupe d’investisseurs pour le complexe Alabama Motorsports Park, le circuit de Dale Earnhardt Jr. Speedway. La piste est située près de Mobile, en Alabama, et comprend des courses de stock-cars, des courses de karting et un circuit routier. Depuis 2013, Dale Earnhardt, Jr. possède sa propre gamme de montures de lunettes, en partenariat avec NY Eye Inc. En août 2012, Earnhardt, Jr. est entré dans le secteur des concessionnaires automobiles, ouvrant Dale Earnhardt Jr. Chevrolet et Dale Earnhardt Jr. Buick -GMC-Cadillac à Tallahassee, en Floride, en association avec le propriétaire d’écurie NASCAR, Rick Hendrick.

Earnhardt, Jr. possède également un cimetière de voitures de course détruites sur une propriété en Caroline du Nord. Parmi les voitures les plus remarquables, on peut citer la voiture Daytona 500 2012 de Juan Pablo Montoya qui est entrée en collision avec le séchoir, la voiture Energy 400 Energy David 2014 de David Gilliland, qui a été détruite lors d’un violent choc avec le mur tri-ovale, et Earnhardt, Jr. ‘ S propre voiture 2014 Duck Commander 500 qui a été détruit par le contact accidentel avec de l’herbe humide du champ au 12e tour qui a coupé un pneu.