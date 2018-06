10 marathons en 10 jours: mission accomplie pour Patrick Charlebois!

DÉFI. Après avoir réalisé avec brio une performance de 7 marathons en 7 jours, sur 7 différents continents, Patrick Charlebois a fait encore mieux! Il a complété, lundi dernier, son 10e marathon en 10 jours, dans chacune des 10 provinces canadiennes.

Le Trifluvien avait dédié son défi à la Fondation Terry Fox, pour qui il a amassé des fonds.

«C’est toujours un réflexe naturel de faire la comparaison entre mes deux défis, mais c’est vraiment deux compétitions différentes. Dans le défi 7,7 et 7, la plus importante contrainte est le manque de sommeil, car on avait dormi 12 ou 13 heures au total, contrairement au défi 10,10 et 10 où on avait le temps de coucher à l’hôtel à raison de 4 à 5 heures par nuit», lance-t-il d’emblée.

«Rendu au 7e marathon, des membres de mon équipe me disaient que j’aurais fini si j’étais au défi 7,7, et 7. Effectivement! Le mental est très important, surtout avec le manque de sommeil. Mais plus la semaine avançait, plus la confiance augmentait et j’ai réussi à gérer les blessures. (…) Ce fut magnifique! Le frère de Terry (Fox), Darrell, est venu courir le dernier dix kilomètres avec moi avant de me faire visiter où habitait Terry, où il étudiait et même le cimetière où il est enterré.»

Le Trifluvien a complété son dernier périple au Stanley Park de Vancouver.

«Mon association avec la Fondation Terry Fox, c’est ce dont je suis le plus fier. Le défi était dessiné pour cette Fondation, car c’était un hybride entre le World Marathon Challenge et le Marathon de l’espoir de Terry Fox en 1980. On est même passé là où il avait puisé de l’eau dans l’Océan Atlantique pour la déverser dans l’Océan Pacifique», témoigne-t-il.

Mais par respect pour la mémoire de Terry Fox, il a été convenu de ne pas verser l’eau cueillie au départ dans l’Océan Pacifique.

«La famille nous a respectueusement demandé de ne pas déverser l’eau, alors on a respecté cette décision. La raison est fort simple. C’est que le rêve de Terry Fox ne s’est pas réalisé, car on n’a pas encore trouvé de remède pour vaincre le cancer», confie-t-il.

Le Trifluvien ne s’en cache pas, il étudie la possibilité d’en faire un évènement annuel. «L’idéal serait d’en faire une compétition au même titre que le Wolrd Marathon Challenge, avec des participants de chacune des provinces. Si c’est le cas, l’association avec la Fondation Terry Fox serait non négociable.»

En rafale…



Marathon le plus facile: «J’irais avec celui de Régina.»

Marathon le plus difficile: «Le Blue Nose, à Halifax. C’est un marathon officiel et j’ai quand même terminé 10e sur 300 coureurs. Il y avait beaucoup de côtes, en plus de courir sous le vent et la pluie.»

Marathon le plus beau: «Le plus beau, c’est celui de Stanley Park, à Vancouver.»

Marathon le moins attrayant: «C’est celui de Saint-Jean, à Terre-Neuve. Ce n’est pas de leur faute, mais en raison des horaires d’avion, j’ai dû courir dans un champ de patates à trois heures du matin. Vous comprendrez qu’il n’y avait pas un chat au milieu de la nuit.»

Marathon le plus mémorable: «Montréal, sans aucun doute. Ma famille, ma conjointe et mes enfants étaient là. Montréal est vraiment un gros coup de cœur. Le timing était parfait, car c’était à mi-parcours. De voir ses proches permet de recharger les batteries.»

10 marathons en 10 jours

#1 – Saint-Jean/ Terre-Neuve – 3h16

#2 – Halifax/ Nouvelle-Écosse – 3h10

#3 – Moncton/ Nouveau-Brunswick – 3h12

#4 – Charlottetown/ Île-du-Prince-Édouard – 3h15

#5 – Montréal/ Québec – 3h14

#6 – Toronto/ Ontario – 3h16

#7 – Winnipeg/ Manitoba – 3h05

#8 – Régina/ Saskatchewan – 2h56

#9 – Calgary/ Alberta – 2h58

#10 – Vancouver / Colombie-Britannique – 3h13