10 mai 2012 – Décès de Carroll Shelby

Concepteur automobile, pilote de course et entrepreneur, il était surtout connu pour l’AC Cobra qui l’a fait connaître et plus tard dans les voitures de performance basées sur la Mustang pour Ford, qu’il a réalisé à partir de 1965. Sa société, Shelby American Inc., fondée en 1962, vend actuellement des véhicules Ford modifiés, ainsi que des pièces de performance.

Entre 1956 et 1959, Shelby a fait de la course en participant dès 1956 dans des courses de montagnes en passant par la Formule un. Il a été élu pilote de l’année du magazine Sports Ilustrated en 1956 et 57. Il a remporté en 1959 les 24 heures du Mans en compagnie de Roy Salvadori au volant d’une Aston Martin. Il sera un des hommes clés derrière les victoire de Ford au Mans dans les années 60 avec sa société Shelby American.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du sport automobile international en 1991 et au Temple de la renommée américaine du sport automobile en 1992. Il a été intronisé au Temple de la renommée de la SCCA le 2 mars 2013.

Shelby a traité des problèmes de santé tout au long de sa vie. Il prenait des comprimés de nitroglycérine alors qu’il était pilote. Il a subi une transplantation cardiaque en 1990 et une transplantation rénale en 1996. Shelby est décédé le 10 mai 2012 à l’âge de 89 ans. Il souffrait d’une grave maladie cardiaque depuis des décennies.