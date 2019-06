10 juin 1947 – Saab présente sa première voiture

Saab qui était un fournisseur d’avions militaires avant et pendant la seconde guerre mondiale se lance dans la fabrication de voitures et présente don premier au public le 10 juin 1947 avec le prototype du modèle 92. Cette décision est prise à la fin de la guerre avec la nécessité de diversifié son offre. Le style très aérodynamique de cette première voiture est le fruit du travail de l’ingénieur

Gunnar Ljungstrom la responsabilité de créer la première voiture de la société. Ljungstrom a esquissé ses idées pour une automobile aérodynamique, légère et sûre, puis a fait appel aux compétences du célèbre designer industriel Sixten Sason pour traduire les croquis en une automobile prête à être produite. À la recherche d’un nom pour leur nouvelle voiture, les dirigeants de Saab ont choisi de rester avec leur système de numérotation existant.

Alors que les numéros un à 89 étaient utilisés par des projets d’aviation militaire et 90 et 91 par des projets d’avions commerciaux, la première voiture Saab devint le modèle 92. Saab utilisa une série de prototypes 92 équipés de moteurs DKW de conception allemande jusqu’à ce que le moteur Saab soit prêt à l’été 1947. Sans surprise, la voiture a reçu des critiques élogieuses de la presse suédoise après son dévoilement. Les premiers 92 ne sont pas arrivés dans les salles d’exposition suédoises avant décembre 1949. Ils étaient équipés d’un moteur deux cylindres à deux temps de 25 chevaux et propulsaient la voiture à une vitesse maximale de 62 km / h. Toutes les Saab 92 sont livrées dans la couleur standard du vert des avions. Un mois seulement après le début de la production, Saab a commencé son histoire de voitures de rallye en entrant dans la catégorie 92 du rallye de Monte-Carlo.