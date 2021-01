10 chercheurs de l’UQTR parmi les plus cités au monde

Selon Mendeley Data, une base de données regroupant les publications scientifiques des chercheurs des quatre coins de la planète, dix représentants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) font partie du club sélect du 2 % des experts les plus cités au monde.

Le Département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR est particulièrement bien représenté dans ce palmarès puisqu’on y retrouve quatre de ses professeurs, soit Jacques Huot, Shari Forbes, Pierre Bénard et Gervais Bérubé, ainsi que Tajmir-Riahi Heidar-Ali, associé recherche.

Pierre Magnan et Marco Rodriguez représentent quant à eux le Département des sciences de l’environnement, alors que Kokta Bohuslav-Vaclav et Kodjo Agbossou sont membres de l’École de génie et que Louis Raymond représente l’École de gestion.

Mendeley Data est une base de données développée par Elsevier, une entreprise mondiale spécialisée dans la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations et publications scientifiques.