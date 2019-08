10 août 1893 – Rudolf Diesel présente son premier prototype

Loin du moteur à allumage par compression qui allait trouver sa place dans un modèle Mercedes en 1936, le premier moteur de l’inventeur Diesel prenait la forme d’un simple cylindre de fer de 10 pieds avec un volant moteur à sa base. La même année, il publia un article décrivant le moteur à combustion interne au monde. En 1894, Diesel dépose un brevet pour sa nouvelle invention, le moteur diesel. Diesel a presque été tué par son moteur quand il a explosé. Il a passé deux années supplémentaires à apporter des améliorations et en 1896, il a présenté un autre modèle avec un rendement théorique de 75%, contrairement au rendement de 10% du moteur à vapeur. En 1898, Rudolf Diesel obtint le brevet n ° 608.845 pour un “moteur à combustion interne”. Les moteurs diesel d’aujourd’hui sont des versions raffinées et améliorées du concept original de Rudolf Diesel. Ils sont souvent utilisés dans les sous-marins, les navires, les locomotives, les gros camions et les centrales électriques en raison de leur faible consommation de carburant. On pouvait même utilisé de l’huile végétale comme carburant

Peu avant la première guerre mondiale en 1913, alors qu’il était à bord d’un bateau pour l’Angleterre pour discuter affaire, Rudolf Diesel s’est noyé dans la manche, son corps retrouvé 10 jours plus tard. Les circonstance de sa mort n’ont jamais été élucidé.