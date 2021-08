1 M$ pour le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Mauricie

Dans le but à mettre à jour et à réaliser le Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie, une somme de 1 077 000$ lui a été accordée dans le cadre d’une entente sectorielle sur le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Mauricie pour la période 2021-2024.

Cette entente vise à favoriser l’essor des secteurs agricole et agroalimentaire, ainsi qu’à harmoniser les interventions, et ce, à travers la mobilisation des différents acteurs. Elle poursuit l’objectif d’encourager la complémentarité territoriale en vue de soutenir des actions cohérentes et structurantes pour la Mauricie.

« Nous sommes fiers de prendre part à cette entente, car elle contribue au développement économique local, notamment en soutenant de nouvelles initiatives en Mauricie. Notre gouvernement travaille fort afin d’assurer la vitalité de notre Québec et de nos régions, et en voici un autre bel exemple! », lance Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

« Depuis mars 2020, nous avons pu mesurer toute l’importance du secteur agroalimentaire et de l’achat local pour notre approvisionnement. En soutenant des projets novateurs et en misant sur la mobilisation et la concertation du milieu agricole et agroalimentaire, la présente entente s’inscrit directement dans la vision du gouvernement qui préconise le développement d’un secteur bioalimentaire prospère, durable et ancré dans le territoire. De plus, en nous permettant de consommer davantage les bons produits cultivés ou élevés localement par des gens de la région, c’est tout le Québec qui y gagne! », a pour sa part témoigné André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Mauricie. S’ajoutent à eux les MRC de Maskinongé, de Mékinac et des Chenaux, les villes de Trois-Rivières, de Shawinigan et de La Tuque, ainsi qu’Innovation et développement économique Trois-Rivières (IDÉ Trois-Rivières).

« La Mauricie se démarque par la vivacité et le dynamisme de son secteur agricole et agroalimentaire. D’ailleurs, depuis le début de la pandémie, vous avez été nombreux à répondre à l’appel de votre gouvernement en favorisant la consommation locale. La synergie des différents partenaires a permis la conclusion d’une entente qui contribue à la mise en valeur des entreprises d’ici », confie Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

« L’important est de répondre à des besoins concrets qui auront de réels impacts sur le terrain. Cette enveloppe permettra à des projets tangibles de voir le jour et stimulera les milieux agricole et agroalimentaire en synergie avec la communauté, notamment dans les MRC des Chenaux et de Mékinac. L’agriculture est d’une grande importance dans Champlain et mérite d’être soutenue adéquatement, à l’image des défis qu’on l’on rencontre dans la région », de conclure Sonia LeBel, députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor.