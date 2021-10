0 en 3 pour les Lions de Trois-Rivières

Les Growlers de Terre-Neuve et les Lions de Trois-Rivières disputaient ce soir le dernier match d’une série de trois en direct du Colisée Vidéotron. Malheureusement, la formation trifluvienne a manqué d’opportunisme ce soir, subissant un revers de 4 à 1.

Les Lions ont offert une chance de supériorité numérique aux Growlers dès les premiers instants alors que l’arbitre a chassé Olivier Archambault pour 2 minutes, en plus d’un 10 minutes, pour coup à la tête. Le gardien partant des Lions, Kevin Poulin, a dû se signaler de la mitaine sur la seule menace des visiteurs.

Quelques instants après la pénalité d’Archambault, ce sont les Lions qui se sont retrouvés en avantage numérique. Or, Kevin Poulin s’est aventuré à la hauteur des cercles de mises en jeu sur une rondelle de routine et sa passe a abouti sur le bâton de Todd Burgess qui s’échappait devant une cage béante pour ouvrir la marque dans la rencontre.

Scène un peu inusitée vers la fin du premier vingt alors que les Lions se sont retrouvés à quatre joueurs sur la patinoire pendant plusieurs secondes, à la suite d’un mauvais changement. Les visiteurs sont venus bien près d’en profiter, mais le tir de Gordie Green a touché la barre transversale.

Poulin n’a pas semblé affecté de son erreur. En fin de période, il a réservé deux beaux arrêts coup sur coup alors que Terre-Neuve s’amenait à trois contre un, en plus de stopper une échappée quelques secondes plus tard.

Les deux équipes se sont échangé quelques chances en début de deuxième vingt. Poulin s’est montré alerte, tandis que son vis-à-vis Keith Petruzzelli a vu les Lions manquer de bonnes chances de marquer, notamment lors de trois supériorités numériques. Le long changement a ensuite failli coûter un but aux Lions alors que les Growlers se sont amenés à trois contre un en fin de période, mais le tir de Bobby McMann a frappé le poteau à la droite de Poulin. Terre-Neuve retraitait à nouveau au vestiaire avec son avance 1 à 0.

But opportun



Les Lions ont obtenu de bonnes chances en début de troisième période, mais Petruzzelli n’a rien voulu donner. De plus, les hommes d’Éric Bélanger ont été incapables de capitaliser sur leur cinquième supériorité du match. Ce fut crucial puisque quelques instants après la sortie de Luke Bafia du banc de pénalité, Isaac Johnson s’est amené seul devant Poulin. Le #20 a d’abord freiné pour laisser passer le défenseur des Lions qui plongeait, avant de prendre tout son temps pour battre Poulin à l’aide d’un bon tir dans la partie supérieure. Terre-Neuve menait alors 2 à 0 avec quelques 14 minutes à jouer.

À la reprise du jeu, le capitaine des bleus, Cédric Montminy, a jeté les gants devant Ryan Chyzowski. Il a servi une bonne correction au #23 des Growlers avant de crier envers son banc dans le but d’encourager sa troupe.

La foule s’est levée d’un cran dans les secondes suivant le combat alors que les locaux se sont amenés à deux contre un. Petruzzelli a fait le premier arrêt et la rondelle est ensuite passée tout juste au-dessus du bâton de Julien Nantel qui fendait l’air sur la séquence. Puis dans la minute suivante, les Lions ont obtenu une sixième occasion en avantage numérique. Petruzzelli a réalisé deux importants arrêts, dont un sur un lancer dévié dans l’enclave, pour conserver l’avance de deux buts des siens.

Enfin!

Les Lions ont obtenu une autre supériorité numérique avec un peu plus de 5 minutes à jouer. Coach Bélanger a décidé d’y aller à 6 contre 4, sans gardien, et le défenseur Olivier Galipeau a réduit l’écart à un seul but avec 4 minutes à écouler.

Les réjouissances fut de courtes durées puisque Johnson a inscrit son deuxième but du match dans un filet désert, avant que Todd Skirving ne l’imite. Au final, Trois-Rivières aura dominé 36-31 au chapitre des tirs au but.

«On a eu un bon départ, et après on essaye d’être cute», a lancé Éric Bélanger, entraîneur-chef des Lions. «Je trouve qu’on ne travaille pas assez fort et les gars trouvent la game tough. Présentement, j’ai trop de passagers.»

«On a eu de bons flashs en avantage numérique, en deuxième période et en troisième période. Mais il faut que savoir que oui, ce sont tes meilleurs qui vont jouer en avantage numérique, mais ce n’est pas facile pour autant lorsque tu es en avantage numérique. Il faut travailler! On a aussi donné trois buts en désavantage numérique alors il va falloir être meilleur là aussi. On va devoir travailler plus fort.»

Terre-Neuve amorce donc sa saison avec trois gains en autant de sorties, tandis que les Lions ont encaissé trois revers. Ils prendront la route pour y affronter les Mariners du Maine, équipe affiliée aux Bruins de Boston, ce vendredi. Par la suite, ils rentreront à la maison pour y disputer deux matchs face aux Royals de Reading, formation basée en Pennsylvanie, les 5 et 6 novembre.

«Je pense que ça fait partie de mon rôle et je voulais amener un boost aux gars», a pour sa part témoigné le capitaine Montminy à propos de son combat. «Les gars ont quand même bien répondu en marquant un but. On manque vraiment de puck luck depuis le début de la saison et je lève mon chapeau au gardien de l’autre côté qui a connu deux forts matchs.»

«Au moins, c’est une longue saison de 72 matchs. Personnellement, on va devoir maintenir le rythme pendant 60 minutes parce que nous avons toujours une petite slump pendant le match. Moi y compris, on va devoir puncher pour 60 minutes de travail. Le voyage sur la route va nous faire du bien, pour souder l’équipe et avoir la chance de jaser avec des gars que tu n’as peut-être pas eu le temps jaser encore. Ça va peut-être nous prendre un gros match, comme les Canadiens ont eu, pour débloquer.»

_________

En Rappel… Les Lions de Trois-Rivières ont annoncé la signature d’un nouveau partenariat avec la seule radio francophone 100% sports au Québec, le 91,9 Sports.

La station montréalaise diffusera six parties des Lions, soit cinq sur la route et une à la maison, en plus d’offrir une chronique hebdomadaire avec l’entraîneur-chef Éric Bélanger sur leurs ondes. Ce partenariat permettra aux partisans trifluviens et partout à travers la province de suivre les Lions via la radio ou l’application web.

» La visibilité qu’offrira le 91,9 Sports aux Lions est digne des plus grandes formations sportives professionnelles québécoises. De plus, il s’agit de la seule radio francophone 100% sports au Québec, la station rejoint donc un aspect essentiel de l’identité de marque des Lions, soit la fierté québécoise « , lance Mark Weightman, président et chef de la direction des Lions.

» Le 91,9 Sports est fiers d’être associé aux Lions de Trois-Rivières pour cette saison historique en diffusant 6 matchs. Nous avons également la volonté de faire grandir ce partenariat au fil des ans pour offrir la meilleure couverture aux partisans des Lions « , a pour sa part commenté Yves Bombardier, directeur de la programmation du 91,9 Sports.

Voici donc la liste des parties qui seront diffusées sur les ondes du 91,9 Sports :

14 novembre, 15h à l’extérieur face aux Mariners du Maine

4 décembre, 19h à l’extérieur face aux Everblades de la Floride

18 décembre, 15h à domicile face aux Mariners du Maine

22 janvier, 16h à l’extérieur face aux Royals de Reading

23 janvier, 15h à l’extérieur face aux Royals de Reading

30 janvier, 17h à l’extérieur face aux Mariners du Maine

Les Lions de Trois-Rivières se retrouvent donc avec un total de 27 parties à domicile et 5 parties sur la route diffusées sur les ondes de l’un de ses trois diffuseurs locaux, soit TVA Sports, le 106,9 Mauricie et le 91,9 Sports.